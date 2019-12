In amper drie uur tijd twee kerstbaby’s in Mol Jurgen Geyselings

22u13 0 Mol Vroedvrouw Femke Schurgers uit het Heilig Hartziekenhuis in Mol kondigde op kerstdag twee geboortes aan. In het Molse ziekenhuis waren de twee borelingen er al vroeg bij met twee geboortes voor drie uur ‘s nachts.

Het eerste kindje in het Heilig Hartziekenhuis in Mol kwam reeds om iets na half één ‘s nachts ter wereld. K’shairo K’yano Kerkeboom is het pasgeboren zoontje van mama Shacedra Clara Kerkeboom en papa Keano Gazon. Grote broer Jaylien is superfier op zijn kleine broertje. “Op 24 december kwam mevrouw Kerkeboom de verloskamer binnen”, zegt Femke Schurgers, vroedvrouw in het Molse ziekenhuis. “De arbeid verliep aanzienlijk langzaam, maar tegen het einde gingen de laatste centimeters vrij snel en kon de bevalling zelf vlot verlopen.”

Iets later, om ongeveer kwart voor drie ‘s nachts was het dan de beurt aan Finn Bots om zich te tonen aan de buitenwereld. Finn is het zoontje van mama Lotte Demeulemeester en papa Ivan Bots. “Mevrouw Demeulemeester stond oorspronkelijk gepland voor een inleiding van de bevalling op tweede Kerstdag”, weet de vroedvrouw. “Eerder onverwacht stond ze vannacht in onze verloskamer en amper een uurtje later was Finn al geboren.”