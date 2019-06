Illegale taxichauffeur maakt van Poolse tandartsassistente zijn seksslavin: 4 jaar cel Jef Van Nooten

13 juni 2019

14u58 4 Mol De 46-jarige Wim V.G., illegale taxichauffeur uit Mol, leerde in maart 2018 een Poolse tandartsassistente kennen. Hij maakte van haar zijn persoonlijke seksslavin. De man is nu tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor onder meer verkrachting, mishandeling en vrijheidsberoving. “Het slachtoffer voelde zich een ‘walking dead’”, aldus de rechtbank.

In 2007 liep Wim V.G. (46) uit Mol al eens een veroordeling op voor verkrachting en ‘slagen en verwondingen’. In het voorjaar van 2018 bleek hij in hetzelfde bedje ziek. Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat de man zijn brood verdiende als illegale taxichauffeur en pooier. “Tijdens huiszoekingen werden kopies van identiteitspapieren van Oost-Europese meisjes teruggevonden, net als enkele internationale stortingsbewijzen en foto’s van vrouwen in uitdagende poses”, schrijft de rechtbank in het vonnis tegen Wim V.G.

Hel

Of hij ook de 37-jarige Liliana naar de prostitutie wilde leiden, is niet duidelijk. Het lijkt er eerder op dat hij van haar zijn persoonlijke seksslavin wilde maken. In de zeven weken dat ze elkaar kenden, ging de Poolse vrouw door een hel. “Liliana verklaarde aan de politie dat ze zich een ‘walking dead’ voelde. Hij joeg haar voortdurend schrik aan door te dreigen dat hij haar moeder of zoon iets zou aandoen”, aldus de rechtbank. “Hij vertelde haar dat hij al personen had vermoord en politiemensen kon manipuleren. Hij liet filmpjes zien waarom mensen gemarteld worden en vertelde dat hij haar zou vermoorden als ze hem zou verlaten.”

Pak slaag

Om zijn woorden kracht bij te zetten, gaf Wim V.G. de vrouw meermaals een flink pak rammel. Eén keer raapte ze al haar moed bijeen en probeerde ze te vluchten. “Maar hij trok de vrouw bij de haren terug naar binnen, begon opnieuw te slaan en beval dat ze uren niet mocht bewegen.”

Wim V.G. had zijn slachtoffer op 2 maart 2018 leren kennen toen hij als illegale taxichauffeur een rit voor haar uitvoerde. De vrouw was niet lang voordien vanuit Groot-Brittannië naar België gekomen. Ze had een baantje als tandartsassistente, maar kampte met financiële problemen. Wim V.G. kon haar dus gemakkelijk overtuigen om vanaf 17 maart bij hem thuis in te trekken.

Meteen daarna begon de gruwel. Totdat de vrouw op 27 april opnieuw zwaar mishandeld werd en in paniek alles opbiechtte aan haar werkgever. Die verwittigde meteen de politie. Wim V.G. ontkende meteen in alle toonaarden. “Ik heb haar maar één keer geslagen, nadat zij mij eerst sloeg. De verwondingen zijn het gevolg van een val in de kleedkamer van de tandartspraktijk”, beweerde hij. “Maar gelet op de vele objectieve vaststellingen van de verwondingen en de staat van totale paniek bij het slachtoffer is dat compleet ongeloofwaardig”, oordeelt de rechtbank.

Meermaals verkracht

De weken voordien had Wim V.G. de vrouw meermaals verkracht en mishandeld. Wanneer hij niet tevreden was over iets strafte hij haar. Bijvoorbeeld door de vrouw te verplichten 4 uur recht te staan. Wanneer hij haar afranselde, moest zij haar handen op tafel houden zodat ze niet kon afweren.

Tijdens het onderzoek werden verscheidene vrouwen ondervraagd met wie Wim V.G. ooit een ‘relatie’ had. Zij herkenden de persoonlijkheid van de man volledig in de verklaringen van Liliana. En ook zijn ouders waren niet verbaasd te horen wat hun zoon uitspookte. “Vanaf zijn jeugd heeft hij ernstige psychische problemen. Hij kent het verschil niet tussen goed en kwaad. Hij neemt zijn medicatie niet trouw, waardoor de problemen de kop op steken”, verklaarden de ouders tijdens het onderzoek.

Wim V.G. vliegt 4 jaar achter de tralies voor verkrachting, onmenselijke behandeling, mondelinge bedreigingen, belaging, opzettelijke slagen en verwondingen, en onrechtmatige gevangenhouding. Hij wordt gedurende 10 jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Aan zijn slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 10.000 euro betalen.