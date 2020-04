Hulpverleners en gemeentearbeiders brengen eerbetoon aan Heilig Hartziekenhuis Jef Van Nooten

17 april 2020

13u39 7 Mol Op het Rondplein in Mol hebben vrijdagmiddag hulpverleners en gemeentearbeiders verzameld. Ze brachten er een eerbetoon voor de patiënten en medewerkers van het Heilig Hartziekenhuis.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zowel politie, Rode Kruis, Vlaamse Kruis als collega’s van de gemeentelijke werkplaatsen in Mol brachten vrijdagmiddag een ‘serenade’ voor de patiënten en medewerkers van het Heilig Hartziekenhuis. Door luid te toeteren en hun sirenes op te zetten, wilden ze de patiënten en medewerkers een hart onder de riem steken. “De patiënten hebben op dit moment - buiten telefonisch en online - geen enkele kans om in contact te blijven met het thuisfront. Alle bezoek is in het ziekenhuis op dit moment verboden, zowel op de corona-afdelingen als de niet-coronazones. De coronacrisis vergt zowel mentaal als fysiek heel wat van de medewerkers van het ziekenhuis.”