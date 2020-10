Huis van het Kind wil leerachterstand door corona wegwerken Liese Demeulenaere

12 oktober 2020

16u23 5 Mol Door het sluiten van de scholen vorig schooljaar kampen veel meer kinderen dan anders met een leerachterstand. Huis van het Kind regio Mol is daarom op zoek naar vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding, met name voor kinderen uit het 1ste leerjaar.

Huis van het Kind roept op om vrijwilliger te worden voor huiswerkbegeleiding. Door de coronacrisis werden scholen voor lange tijd gesloten, waardoor heel wat kinderen een leerachterstand opliepen. “Het project focust op leerlingen uit het 1ste leerjaar. Niet omdat er in andere jaren geen probleem is, maar omdat de doelgroep anders veel te groot zou zijn”, vertelt Kim Custers van Huis van het Kind.

Om het grote aantal leerlingen met een leerachterstand te helpen, heeft Huis van het Kind dringend nieuwe vrijwilligers nodig. “Veel van onze vrijwilligers behoorden tot de risicogroep en zijn logischerwijs gestopt.” De huiswerkbegeleiding vindt namelijk bij de gezinnen thuis plaats en door corona was dat voor veel mensen moeilijk.

De vrijwilligers zitten een keer per week met de leerlingen en hun ouder(s) samen om hen tools aan te reiken die hen helpen schoolwerk aan te pakken. Na een jaar is het de bedoeling dat de ouders hun kinderen zelf begeleiden. Je kan al vrijwilliger worden vanaf 16 jaar als je goed Nederlands spreekt en graag met kinderen werkt. “Een pedagogische achtergrond is niet nodig, een hart voor kinderen is voldoende”, zegt Kim.

De gevolgen van corona

Iemand van buiten je bubbel wekelijks over de vloer hebben, is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Daarom wordt er eerst een intakegesprek georganiseerd zodat vrijwilliger, ouder en kind zich volledig veilig voelen en duidelijke afspraken kunnen maken omtrent mondmaskers, afstand, verluchting, hygiëne etc. De huiswerkbegeleiding kan ook doorgaan in een klaslokaal, maar Huis van het Kind moedigt aan om het toch thuis te doen. “Het liefst van al willen we de link met het gezin zoveel mogelijk behouden.”

Het project is meer dan welkom voor de scholen. Leerkrachten willen hun leerlingen klaarstomen voor het volgende leerjaar, maar dat is moeilijk wanneer veel leerlingen niet meekunnen. “De scholen van onze regio geven aan dat er echt een hele grote nood is”, zegt ze. De link met corona is al snel gelegd. “Eigenlijk is dit een evident gevolg van de beslissing in maart en de effecten zijn veel groter dan we al dachten”, besluit Kim.

Wie vrijwilliger wil worden, kan terecht op de website van Huis van het Kind regio Mol.