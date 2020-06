Honderd nieuwe boeken voor zwerfbib in station Jef Van Nooten

14 juni 2020

08u13 0 Mol Medewerkers van de bibliotheek in Mol hebben de zwerfbib in de stationshal een opfrisbeurt gegeven. De kast werd ook gevuld met 100 nieuwe boeken en strips.

De zwerfbibliotheek staat sinds 2014 in de wachtzaal van het station in Mol. Na zes jaar was het tijd voor een opfrisbeurt. “De bibliotheekmedewerkers zorgden voor extra signalisatie zodat de kast beter opvalt en zorgden voor extra verfraaiing”, zegt schepen Hilde Valgaeren. “De medewerkers vulden de kast terug met een honderdtal nieuwe boeken en strips.”

Vertrouwen

Wie zin heeft om iets te lezen op de trein kan een boek uit kast nemen en nadien terug zetten. “Je moet het boek uiteraard niet tijdens één treinreis uitlezen. Je mag het gerust nadien meenemen naar huis. Als het uitgelezen is, plaats je het terug in de zwerfbib of breng je het binnen in de bibliotheek in ’t Getouw. De zwerfbib werkt volledig op basis van vertrouwen.”