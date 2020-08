Honderd kinderen met veel enthousiasme naar zomerschool Jef Van Nooten

18 augustus 2020

18u35 2 Mol Nog de hele week neemt in Mol een honderdtal kinderen deel aan de zomerschool ‘Kanjerkamp’. “Doel is de kinderen een onvergetelijke tijd te bezorgen en hen in september een vliegende start te geven”, klinkt het.

De honderd kinderen van de zomerschool in Mol zijn opgedeeld in acht klassen van telkens ongeveer 14 kinderen. “De klasgroepen worden op hun beurt ingedeeld in vier bubbels: de gele, de rode, de groene en de blauwe bubbel. De bubbels zelf komen niet met elkaar in contact, waardoor de zomerschool coronaproof verloopt”, zeggen schepen voor Onderwijs Hilde Valgaeren en schepen voor Samenlevingsopbouw Lieve Heurckmans.

Lachende gezichtjes

Zowel de begeleiders, leerkrachten als kinderen vlogen er onmiddellijk in en vonden snel hun draai. Tijdens het kamp staan bijleren, nieuwe vrienden maken, sport en spel centraal. “Zowel de kinderen als de begeleiders zijn enthousiast en we zien heel veel lachende gezichtjes. In de voormiddag krijgen de kinderen les in rekenen en taal, of Frans voor de kinderen vanaf het 5de leerjaar. Er staan minstens twee leerkrachten per veertien kinderen zodat er in kleine groepen kan gewerkt worden en op maat van elk kind. In de namiddag staan er allerhande activiteiten op het programma.”

De zomerschool begon op 10 augustus en duurt tot en met vrijdag 21 augustus. Het ‘Kanjerkamp’ is een initiatief van het gemeentebestuur in nauwe samenwerking met alle onderwijsnetten.