Het Zilvermeer lokte dit jaar al 110.000 bezoekers Jef Van Nooten

14 augustus 2019

Het Zilvermeer in Mol heeft de kaap van 110.000 bezoekers bereikt. De 110.000ste bezoeker werd woensdagnamiddag in de bloemetjes gezet met een mand vol lekkers. De familie mag ook een jaar lang gratis binnen in provinciaal recreatiedomein Zilvermeer.

De directie van het Zilvermeer hoopt nog enkele mooie zomerdagen te krijgen zodat het bezoekersaantal nog verder de hoogte in kan. “Nog nooit waren vakanties dichtbij zo populair. Het is echt een trend”, zegt Nena Agyei van het Zilvermeer. “Veel mensen hebben een fulltime job en drukke levens. Lange tijd verlof nemen is vaak niet mogelijk. Dicht bij huis ontspannen, is dan gemakkelijk. Je kan hier bovendien ontspannen in een rustige en groene omgeving.”