Het blijft wachten op mondmaskers: “We begrijpen de frustraties” Jef Van Nooten

23 mei 2020

15u39 7 Mol De gemeente Mol betreurt dat de mondmaskers van ThinkPink langer op zich laten wachten dan beloofd. “We begrijpen en delen de frustraties over de laattijdige levering van mondmaskers”, klinkt het.

Het gemeentebestuur van Mol besliste op 21 april als een van de eerste gemeenten in Vlaanderen om voor alle inwoners een mondmasker te bestellen. De gemeente ging daarvoor in op het aanbod van ThinkPink, onder meer omdat er een duidelijke belofte werd gegeven voor een korte levertermijn van tien werkdagen.

Juni

Normaal hadden de mondmaskers dus al midden mei in de brievenbus van elke Molse inwoner moeten zitten. Dat zal nu pas in de eerste week van juni het geval zijn. “Het gemeentebestuur begrijpt uiteraard de moeilijke marktomstandigheden waarinThinkPink alles moet organiseren, maar betreurt ten zeerste de moeizame en weinig transparante communicatie”, klinkt het. “Achter de schermen hebben we vrijwel dagelijks aangedrongen op een snelle levering en duidelijke informatie over het verloop van onze bestelling. Deze informatie hebben we slechts met mondjesmaat ontvangen. Daarbij werd drie keer de belofte van de levertermijn verbroken.”

Geen juridische stappen

Toch zal de gemeente Mol geen juridische stappen ondernemen na de niet-nagekomen beloftes. “We vinden het vooral jammer dat we onze beloftes naar onze inwoners niet hebben kunnen waarmaken, met name een mondmasker voor elke inwoner tegen midden mei. Maar door de bijzondere aard van de organisatie ThinkPink als goed doel, is het voor ons delicaat om juridisch onze rechten uit te putten. Dat zou ThinkPink als organisatie ernstige financiële schade kunnen berokkenen, wat uiteraard niet onze bedoeling is.”