Helikopter landt op Rondplein om patiënt naar Universitair Ziekenhuis te transporteren Jef Van Nooten

09 april 2020

21u51 90

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Mol Opschudding op het Rondplein donderdagavond. Een helikopter landde midden op het plein. “Om een patiënt van het Heilig Hartziekenhuis met spoed naar een Universitair Ziekenhuis te brengen”, verklaart burgemeester Wim Caeyers.

Burgemeester Wim Caeyers werd kort na 20 uur verwittigd door de lokale politie dat er een helikopter zou landen op het Rondplein in het centrum van Mol. “Om een patiënt van het Heilig Hartziekenhuis met spoed naar een Universitair Ziekenhuis te transporteren”, zegt Wim Caeyers. “Grote ziekenhuizen hebben een vaak helihaven, maar dat hebben wij niet in Mol. Daarom werd het plein vlakbij het ziekenhuis gebruikt. We hebben geen helihaven in het ziekenhuis van Mol. Het Rondplein is groot genoeg om een helikopter te laten landen, zeker nu er weinig auto’s staan.”

Politie

Medisch personeel in beschermende pakken brachten de patiënt naar de helikopter. Verscheidene politieploegen hielden een oogje in het zeil. “De politie ging ter plaatse om zeker te zijn dat er voldoende plaats zou zijn en om mensen op afstand te houden”, aldus nog Wim Caeyers.

Kind

Na het opvallende medische transport ging in Mol de ronde dat de patiënt nog een kind was. Burgemeester Wim Caeyers kan dat niet bevestigen. “Ik heb geen informatie over de patiënt, noch over de medische toestand van de patiënt. Ik kan zelfs niet met zekerheid zeggen of de gezondheidstoestand iets met corona te maken heeft.”