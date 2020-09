Heilig Hartziekenhuis krijgt eindelijk NMR-toestel Jef Van Nooten

07 september 2020

11u46 0 Mol Het Heilig Hartziekenhuis in Mol krijgt binnenkort een NMR-toestel. De Vlaamse overheid heeft daarvoor het licht op groen gezet. Het ziekenhuis in Mol was één van de laatste vijf ziekenhuizen zonder NMR-toestel. Een NMR-scan maakt gebruik van een magnetisch veld en radiogolven om beelden van het lichaam te maken.

De Vlaamse regering heeft het kader vastgelegd voor de verdeling van negen bijkomende NMR-toestellen in de Vlaamse ziekenhuizen. “Hierbij is besloten voorrang te geven aan ziekenhuizen die vandaag nog niet over een dergelijk toestel beschikken, waaronder het H. Hartziekenhuis in Mol”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Servais Verherstraeten. “Na jarenlang wachten wordt het ziekenhuis beloond voor hun geduld.”

Achterstand

De Vlaamse overheid geeft het ziekenhuisbestuur nu de toestemming en de financiering om dit toestel in hun diagnostische dienstverlening op te nemen. “Het ziekenhuis in Mol was één van de laatste vijf ziekenhuizen zonder een NMR-toestel. Het werd meer dan tijd dat deze achterstand werd weggewerkt. Patiënten uit Mol en omgeving zullen minder verplaatsingen moeten doen voor een gespecialiseerde scan”, besluit Verherstraeten.