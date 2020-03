Heerlijk lenteweer op komst: ijssalons houden zich aan strikte afspraken Jef Van Nooten

30 maart 2020

15u31 0 Mol Het gemeentebestuur van Mol heeft strikte afspraken gemaakt met ’t Polonijsje en Anita IJs. Op die manier kunnen te drukke situaties vermeden worden in de ijssalons. “IJsje kopen en weg aub”, luidt het motto.

Komend weekend worden temperaturen tot 17 graden verwacht. Met dat lenteweer kan ook een ijsje smaken. In Mol heeft het gemeentebestuur alvast afspraken gemaakt met IJs Anita en ’t Polonijsje. “Volgens de federale coronarichtlijnen is de afhaalservice van ijssalons nog steeds toegelaten. Wel moet er alles aan gedaan worden om de richtlijnen omtrent sociale afstand te respecteren én mag er geen concentratie van verschillende gezinnen ontstaan in de onmiddellijke omgeving”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Banken

De ijssalons in Mol moeten zich daarom houden aan enkele afspraken. Zo mogen er maximum twee klanten tegelijk binnen wachten. “Buiten moet het wachten geregeld worden met gemarkeerde stippen of strepen zodat er een afstand van 1,5 meter is tussen de wachtenden”, vervolgt Wim Caeyers. “Alle eigen banken van de ijssalons moeten worden weggenomen. Indien dit niet haalbaar is, worden er nadarhekken rond geplaatst. Dit geldt ook voor de publieke banken in de nabijheid van de ijssalons. De ijssalons wordt gevraagd om de ijsjes in te pakken als klanten met de fiets zijn, zodat zij ze elders kunnen oplikken.”

Afspraken

De politie neemt de ijssalons op in de lijst van op te volgen coronalocaties. “IJs Anita en ’t Polonijsje zijn alvast volledig mee in het verhaal. Nu is het aan de bezoekers om de instructies op te volgen. Deze maatregelen worden afgesproken met alle ijssalons die op dit moment in onze gemeente geopend zijn. Wanneer er andere ijssalons openen tijdens de crisisperiode, dan maken we met hen dezelfde afspraken.”