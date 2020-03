Handelaar schenkt 900 flessen wijn aan personeel van Heilig Hartziekenhuis Jef Van Nooten

23 maart 2020

15u55 13 Mol Wijnhandelaar La Buena Vida uit Mol heeft 900 flessen rode en witte wijn overhandigd aan het personeel van het Heilig Hartziekenhuis in Mol. “Een kleine bijdrage als hulde en dank voor hun inspanningen”, klinkt het.

Witte lakens uit ramen of een applaus aan de voordeur, die blijken van waardering voor het zorgpersoneel kenden we al. La Buena Vida uit Mol, gespecialiseerd in Spaanse wijnen, gaat een stapje verder.

Respect

“Dit jaar wonnen wij als bedrijf de Molse Kei, dankzij de stemmen van andere lokale handelaars en sympathisanten. Het maakt ons trots om - dankzij onze dagelijkse inspanningen om de beste Spaanse wijnen naar België te importeren - iets te kunnen betekenen voor onze gemeente”, richt La Buena Vida zich via een brief tot het ziekenhuispersoneel. “We vinden het dan ook onze plicht om op een bescheiden manier te mogen bijdragen aan jullie welzijn en werk. Wij hebben zeer veel respect voor de manier waarop jullie dagelijks met de huidige gezondheidscrisis omgaan. Onze economische problemen zijn klein bier vergeleken met de inspanningen die jullie elke dag opnieuw leveren voor ons allemaal. Daarom deze kleine bijdrage, als hulde en dank voor jullie inspanningen.”