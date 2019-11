Half jaar na eerder ongeval rijdt opnieuw wagen opgelapte gevel van historisch pand ‘t Steentje binnen Jurgen Geyselings

16 november 2019

11u50 14

Zaterdagochtend iets voor de klok van vijf reed een wagen om nog onbekende reden tegen de gevel van het historische pand ‘t Steentje in Mol. Omwonenden werden wakker van de knal en zagen dat de bestuurder van de wagen probeerde weg te rijden na het ongeval. De politie was snel ter plaatse en kon de desbetreffende chauffeur een halt toeroepen en meenemen naar het politiekantoor.

“De chauffeur van de wagen die het historische pand aanreed, werd door de politie meegenomen naar het commissariaat. Hij werd niet gekwetst bij het ongeval en de nodige onderzoeken in verband met alcohol en dergelijke werden gevoerd. Hierover kan ik verder niets kwijt”, weet burgemeester Wim Caeyers uit Mol.

De gevel was sinds enkele maanden opgelapt met houten platen na een eerder ongeval in mei van dit jaar waarbij een Desselaar het leven liet. “Ondertussen kwam reeds een stabiliteitsexpert ter plaatse”, gaat de burgemeester verder. “Op dit vlak zijn er gelukkig geen grote problemen boven water gekomen en het gat in de muur is ondertussen weer dichtgemaakt.”