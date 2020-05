Gust (91) en Mariette (89) vieren 70ste huwelijksverjaardag in wzc Hemelrijck Jef Van Nooten

07 mei 2020

16u22 1 Mol Feest in woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol. Bewoners Gust (91) en Mariette (89) vierden er hun 70ste huwelijksverjaardag.

Een platina bruiloft mag niet onopgemerkt voorbij gaan. Ook niet in tijden van corona. Daarom werden Gust en Mariette extra in de watten gelegd in woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol. Ze vierden er hun 70ste huwelijksverjaardag. “Ze verblijven sinds begin dit jaar samen in woonzorgcentrum Hemelrijck. Vorige week waren ze 70 jaar getrouwd, hun platina jubileum. Normaal vieren ze in Hemelrijck een huwelijksverjaardag met een groot feest voor familieleden en medebewoners. In tijden van het coronavirus zocht woonzorgcentrum Hemelrijck hiervoor een leuk alternatief”, klinkt het bij de gemeente.

Romantiek

De medewerkers van het woonzorgcentrum organiseerden een bescheiden feestje met een privé-serenade aan het balkon van Gust en Mariette. “Ook de tuin was mooi versierd en ze hadden leuke cadeautjes voor de bewoners. Het leek een scène uit de film ‘Romeo en Julia’, aan romantiek ontbrak het zeker niet”, aldus nog het gemeentebestuur. “Achteraf genoten Gust en Mariette na op de kamer bij een glaasje cava en een stukje taart. Ze werden verdiend in de bloemetjes gezet, letterlijk en figuurlijk.”