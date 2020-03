Grote rookontwikkeling bij brand aan spuitcabine Jef Van Nooten

23 maart 2020

16u03 0 Mol Aan Berkebossen in Mol is maandagmiddag rond 14 uur brand ontstaan in een loods van een voormalig bedrijf.

In de loods werd een oude spuitcabine ontmanteld. Daarbij ging het mis. De arbeiders die de spuitcabine wilden slopen, probeerden eerst zelf nog de brand te blussen, maar dat is niet gelukt. De brand ging gepaard met een grote rookontwikkeling. Verscheidene korpsen werden daarom opgeroepen, maar de brand was snel onder controle.