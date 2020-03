Groot onderzoek naar vervuiling van sportsite Donk: “Impact op werking van vijf sportclubs” Jef Van Nooten

04 maart 2020

13u59 0 Mol De kans is groot dat de bodem van de volledige sportsite in Mol-Donk vervuild is. In het verleden werd een vijver op het terrein gebruik als stortplaats voor asbest en huishoudelijk afval. De gemeente gaar nu een grootschalig bodemonderzoek uitvoeren met het ook op een sanering van het terrein. “Het project zal een impact hebben op de werking van de vijf sportclubs op de site.”

De sportterreinen in Donk zijn de thuisbasis voor vijf sportclubs: voetbalclubs KFC Mol en Donk Sport, Hockeyclub Inter Mol, de Molse Ruiterclub en de petanqueclub. De clubs moeten de komende maanden rekening houden met grote hinder. De gemeente laat er een onderzoek uitvoeren om de historische bodemverontreiniging op de sportsite in kaart te brengen. De percelen van de sportterreinen in Donk staan aangeduid als ‘risicogronden’. Meer dan vijftig jaar geleden werd een vijver op het terrein gebruikt als stortplaats voor asbest en huishoudelijk afval. “Door de historische stortactiviteiten vermoeden we de aanwezigheid van bodemverontreiniging, gerelateerd aan asbest en huishoudelijk afval in de ondergrond”, zegt schepen van Milieu Frederik Loy. “Het meest waarschijnlijke scenario is dat dit bodemonderzoek dit vermoeden bevestigt. De belangrijkste vraag is de diepte en de precieze locatie van de bodemverontreiniging.”

Sleuven

Het onderzoek naar de bodemverontreiniging zal gebeuren met behulp van 9 boorpunten, 9 peilbuizen en 40 sleuven. De sleuven zijn 50 centimeter breed, 2 meter lang en tot 70 centimeter diep. “Deze meetpunten worden strategisch verspreid over de site. Dankzij deze aanpak krijgen we een correcte indicatie van de precieze ligging en de gevolgen van een eventuele bodemverontreiniging.”

Saneringsproject

Wanneer het oriënterend bodemonderzoek een ernstige bodemverontreiniging aan het licht brengt, dan volgt in een tweede fase een beschrijvend bodemonderzoek. Dit onderzoek brengt heel gedetailleerd de aanwezige verontreiniging in kaart. Op basis van dit rapport kan een mogelijk saneringsproject worden uitgewerkt om de vervuiling aan te pakken.

Hinder

“Het spreekt voor zich dat dit project een impact heeft op de werking van de aanwezige sportclubs. Daarom verloopt elke stap in nauwe samenspraak met de verschillende clubbesturen”, vervolgt Frederik Loy. “Het oriënterend bodemonderzoek wordt dit voorjaar uitgevoerd na het voetbal- en hockeyseizoen. De impact op de terreinen blijft vrij beperkt, alles is netjes hersteld tegen de start van het nieuwe seizoen.” De hinder voor het beschrijvend bodemonderzoek en de sanering die op termijn zal volgen, zal groter zijn. “In elk geval engageert het gemeentebestuur zich tot volledige bijstand en ondersteuning in elke fase, waarbij we de gevolgen voor de clubs en de leden maximaal beperken.”

Geen paniek

Het gemeentebestuur benadrukt dat de leden van de vijf sportclubs absoluut niet moeten panikeren. “Sporten op de site is en blijft veilig, zonder risico voor de gezondheid. Wanneer er tijdens het sporten geen asbestvezels in de lucht vrijkomen die kunnen worden ingeademd, veroorzaakt de vervuiling geen risico’s voor de volksgezondheid. Het louter in contact komen met asbest via de huid, vormt alvast geen aangetoond gezondheidsrisico”, besluit Frederik Loy. “Maar met het oog op de lange termijn dragen we als grondeigenaar evenwel de morele en wettelijke verantwoordelijkheid om deze historische vervuiling aan te pakken.”