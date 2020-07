Groene, oranje of rode bol: kijk online hoe druk het is in het zwembad Vita Den Uyt Toon Verheijen

03 juli 2020

11u09 0

Het zwembad Vita Den Uyt heeft op de website én via de facebookpagina een tool geplaatst om te kijken hoe druk het is in elk zwembad. Bij code groen ben je van harte welkom en is het rustig, code oranje waarschuwt bij drukte en bij code rood is een bad volledig volzet. Er staat telkens bij voor welk zwembad de kleurcode van toepassing is. Is het instructiebad bijvoorbeeld volzet? Dan kan je nog wel terecht in de andere zwembaden. Voor het buitenbad voorziet Vita Den Uyt gekleurde vlaggetjes om voorbijgangers ook op de hoogte te houden.