Gratis film op binnenkoer De Zwaan JVN

29 juli 2019

14u27 3 Mol Cultuurcentrum ’t Getouw vertoont op vrijdag 2 augustus een gratis openluchtfilm. De film ‘Mary Poppins Returns’ wordt om 22 uur afgespeeld op de binnenkoer van De Zwaan. “De toegang is gratis. Bij slecht weer verhuizen we naar Zaal ’t Getouw”, zegt schepen voor Cultuur Hilde Valgaeren.

De film ‘Mary Poppins Returns’ maakt een sprong van 25 jaar in de tijd en speelt zich af in Londen in de jaren ’30. Michael en Jane Banks – de kinderen uit de originele Mary Poppins – zijn inmiddels volwassen. Maar Michael heeft af te rekenen met heel wat problemen: als kersvers weduwnaar kost het hem moeite zijn drie kinderen op te voeden, daarnaast dreigt zijn woning in beslag te worden genomen door de bank. Dan komt Mary Poppins opnieuw op de proppen.