Gratis en geleid bezoek aan glasramen van abdij in Postel Jef Van Nooten

20 januari 2020

19u21 0 Mol De Molse Gidsenkring organiseert op zondag 26 januari een geleid bezoek rond de glasramen in de Postelse abdijkerk. Deelname is gratis.

Wie het geleid bezoek ‘schitterende glasramen in de Postelse abdijkerk’ wil bijwonen, moet zondag om 14 uur naar het wit poortgebouw van de norbertijnenabdij in de Abdijlaan in Postel komen. Een gids van de Molse Gidsenkring wacht je er op voor een gratis geleid bezoek.

“Deze laat-Romaanse kerk van Rijnlandse stijlkenmerken werd in 1190 toegewijd aan Sint-Nicolaas. De oorspronkelijke kerk had kleine ramen en ronde bogen. Kort voor de Eerste Wereldoorlog werden door Augustijn Stalins de grote, schitterende glasramen geplaatst die het leven van de heilige Norbertus voorstellen. Deze glasramen bieden een prachtige kijk op het boeiende leven van deze man, de stichting van de orde en het leven in de 12de eeuw”, zegt schepen van Toerisme Hans De Groof.

Het einde is voorzien rond 15.30 uur. Reserveren is niet nodig.