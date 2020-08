Gouden bruiloft voor Frans en Dimpke Jef Van Nooten

23 augustus 2020

09u31 2

Feest aan Stokt in Mol. Frans Heurckmans en Dimpke Sneyers, allebei 71 jaar, hebben hun gouden huwelijksverjaardag gevierd. Het koppel was op 21 augustus 50 jaar getrouwd. Het koppel kreeg in die vijftig jaar drie kinderen en vijf kleinkinderen. In hun vrije tijd gaar Frans graag biljarten. De hobby’s van Dimpke zijn onder andere naaien en breien.