Goud voor Jean en Liliane Wouter Demuynck

29 augustus 2020

Jean Vandecraen (78) en Liliane Verrijt (69) uit Mol-Ezaart vierden op 28 augustus hun gouden bruiloft. Jean werkte meer dan 24 jaar in de kaderfabriek Lucas in Mol en Meerhout en was nadien tot aan zijn pensioen aan de slag bij de gemeente Mol. Liliane zorgde voor het huishouden, werkte jaren bij textielwinkel Anneke van Mol in Meerhout en werkte later nog in een conservenfabriek in Nederland.

Samen kregen ze vier kinderen: Veronique, Dominique, Freddy en Gunther. Op hun beurt zorgden zij voor vier kleinkinderen. Als hobby had Jean jarenlang een mooie groentetuin en ging hij graag biljart spelen. Liliane was dan weer jarenlang supporter van haar jongste zoon Gunther, die meereed in motorcrosswedstrijden.