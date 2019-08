Glijbanen in Zilvermeer dicht tot einde seizoen Toon Verheijen

26 augustus 2019

De glijbanen in de zwemvijver van het Zilvermeer zullen tot het einde van dit seizoen niet meer toegankelijk zijn. Op het uiteinde van de glijbanen liggen matten in het water, maar door een technisch defect lijken die niet naar behoren te werken. Enkele mensen liepen de voorbije dagen daardoor lichte verwondingen op. Het Zilvermeer wil geen risico’s nemen en heeft daarom beslist om de glijbanen af te sluiten voor de bezoekers. In het najaar zullen de nodige herstellingen uitgevoerd worden.