Gezin van zeven tijdelijk dakloos na brand in flat Toon Verheijen

21 augustus 2019

20u49 0

De hulpdiensten werden woensdag in de late namiddag opgeroepen voor een brand in een appartement in de Hoogstraat. Door vermoedelijk een kortsluiting was er brand uitgebroken in de slaapkamer van de flat. “De aanwezigen personen konden tijdig uit het appartement geraken en ook de bewoners van de andere flats geraakten op eigen kracht buiten”, zegt Robert Lehaen van de politiezone Balen-Dessel-Mol. “In het getroffen appartement woonde een gezin van zeven. Een van hen werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het gezin heeft via de gemeente elders onderdak gekregen. Ook de andere bewoners hebben een oplossing gevonden. In één appartement konden de bewoners wel gewoon blijven." Het getroffen appartement liep naast de brandschade in de slaapkamer ook veel rookschade op. De oorzaak van de brand ligt vermoedelijk bij een kortsluiting. Kwaad opzet is volledig uitgesloten.