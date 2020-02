Gerestaureerde vorstkammen terug op De Zwaan geplaatst Jef Van Nooten

21 februari 2020

14u07 0 Mol Het gebouw De Zwaan op de Markt in Mol krijgt zijn vorstkammen terug. De verouderde vorstkammen zijn gerestaureerd en worden vanaf maandag terug op de nokken geplaatst.

Een vorstkam is een sierelement op de nok van een dak. Ook De Zwaan beschikt binnenkort terug over vorstkammen. “De gietijzeren sierelementen op de nokken van De Zwaan waren ernstig verweerd en stonden plaatselijk niet meer stevig genoeg verankerd. Nu deze gerestaureerd zijn, plaatsen we ze terug”, zet burgemeester Wim Caeyers.

Om de vorstkammen terug te plaatsen, wordt een hoogtewerker ingezet. Die zal van maandag 24 tot woensdag 36 februari de zone voor De Zwaan innemen.