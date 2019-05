Gemeenteraad draagt Paul Rotthier voor als ereburgemeester Jef Van Nooten

13u34 0 Mol Paul Rotthier is op weg om ereburgemeester van de gemeente Mol te worden. De gemeenteraad heeft hem unaniem voorgedragen voor die titel.

Het is uiteindelijk de Vlaamse regering die de eretitel moet verlenen. “Na aanvraag door de betrokken gemeenteraad en toestemming van de persoon zelf”, klinkt het in Mol. “De raad draagt Paul Rotthier voor uit erkentelijkheid voor de drie legislaturen waarin hij burgemeester van onze gemeente was. Voor deze periode oefende hij nog twee legislaturen het ambt van schepen uit.”

Paul Rotthier was burgemeester in Mol van 2001 tot 2018.