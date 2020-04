Gemeentebestuur overweegt gratis mondmasker voor elke inwoner Jef Van Nooten

21 april 2020

13u27 26 Mol Het gemeentebestuur van Mol onderzoekt de mogelijkheid om elke inwoner een gratis herbruikbaar mondmasker te geven. “Maar we roepen de hogere overheden op om snel algemene richtlijnen te geven”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Enkele steden en gemeenten hebben beslist om inwoners een gratis herbruikbaar mondmasker te geven. Dat is onder andere het geval in Leuven. De burgemeester van Leuven wil zo een eventuele heropflakkering van besmetting voorkomen wanneer de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen in werking treed. Ook de gemeente Mol onderzoekt deze mogelijkheid. “Binnen onze crisiscel rond corona hebben we een werkgroep opgericht om dit issue nader te bekijken”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “We hebben de gouverneur ook om richtlijnen gevraagd want het zou jammer zijn als we niet de juiste mondmaskers zouden verspreiden. We doen daarom een oproep aan zowel de provincie als de federale overheid: geef ons zo snel mogelijk duidelijkheid en algemene richtlijnen, zodat niet elke gemeente het warm water moet uitvinden voor de verdeling van mondmaskers.”