Gemeente wil jongeren aan het sporten krijgen Toon Verheijen

26 augustus 2019

09u26 0 Mol Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar kunnen van september tot december gratis initiatielessen volgen bij zestien sportverenigingen in Mol.

De leerlingen van de lagere scholen zullen de eerste week van het nieuwe schooljaar een sportkaart krijgen. Leerlingen uit et middelbaar kunnen die afhalen op het secretariaat, bij de sportdienst of eentje afdrukken via de gemeentelijke website. De sportdienst hoopt dat kinderen en jongeren via dit initiatief de weg vinden naar de Molse sportclubs. De sporten waaruit je kan kiezen zijn: atletiek, triatlon, jiu jitsu, kano en kajak, voetbal, tennis, kick- en thaiboksen, boogschieten, karate, tafeltennis, hockey, zwemmen en basketbal.

De deelnemende clubs zijn : Vabco Mol Atletiek, Vabco Basket Mol, Olympia Mo (boogschieten), Hockey Club Inter Mol, School of selfdefence and relaxation, Mokka (kano en kayak), Karateclub Okinawa Goju Ryu Mol, Karateclub Shotokan Mol, Eagle Fight Gym (kick- en thaiboksen), tafeltennis TTC Morata, Mol Tennis Club, Triamo (triatlon), FC Wezel Sport, KFC Mol, VC Moldavo, en Mozka (zwemmen).