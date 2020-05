Gemeente verdeelt 750 speel- en knutselpakketten onder kwetsbare kinderen Jef Van Nooten

07 mei 2020

16u32 0 Mol Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Mol ontvangen binnenkort een speel- en knutselpakket. De pakketten zijn bedoeld voor 3- tot 12-jarigen en zijn aangepast aan de leeftijd van het kind.

In totaal krijgen 750 kinderen uit Mol een speel- en knutselpakket. Het gaat om kinderen van 3 tot 12 jaar uit kwetsbare gezinnen. “De 750 speel- en knutselpakketten worden opgedeeld per leeftijd: kleuters, 1ste tot 3de leerjaar en 4de en 6de leerjaar”, zegt schepen Lieve Heurckmans. “Elk pakket bestaat onder andere uit bundels met tips en spelletjes, een kartonnen doos, een kaartspel, bellenblaaspotje, stoepkrijt, springelastiek, scharen, lijm, slijper, stempelstiften, kleurpotloden, strandbal, enzovoort. Voor kinderen die extra stimulatie kunnen gebruiken in het oefenen van de Nederlandse taal voorzien we aparte pakketjes om spelenderwijs Nederlands te oefenen.”

Het pakket moet gezinnen inspireren en aanzetten om er thuis – zowel binnen als buiten – zelf mee aan de slag te gaan. De verdeling gebeurt tijdens de Week van de Opvoeding die loopt van 16 tot 23 mei.