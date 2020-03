Gemeente schrapt grote delen van dienstverlening Toon Verheijen

13 maart 2020

11u15 0 Mol Het gemeentebestuur van Mol schrapt de komende weken alle niet noodzakelijke dienstverlening door het coronavirus. De maatregelen gaan in vanaf zaterdag 14 maart.

Concreet gaat het om de sluiting van de bibliotheek in 't Getouw, het Jakob Smitsmuseum, Ecocentrum De Goren, balie van Schouwburg Rex, Dienst Erfgoed, het toeristisch infokantoor op de Markt, toeristisch infokantoor Huyze Colibrant (in abdij Postel), balie van de afdeling jeugd/sport, lessen van de gemeentelijke academies ABK en GAMW.

Baliediensten

“Voor de baliediensten van bevolking, vreemdelingen, burgerlijke stand, milieudienst en ruimtelijke ordening, openbare werken en verkeersdienst vragen we om uitsluitend fysiek langs te komen voor zaken die onmogelijk kunnen worden uitgesteld”,zegt burgemeester Wim Caeyers. “Dit geldt ook voor de dienstverlening op welzijnssite Ten Hove met name sociale dienst en seniorenplus. Niet-dringende verzoeken of aanvragen zullen niet worden behandeld. Onze dienst ruimtelijke ordening werkt uitsluitend nog op afspraak.”

Allediensten blijven wel telefonisch of per e-mail bereikbaar. Ook het digitaal loket blijft bruikbaar.