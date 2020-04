Gemeente schenkt vier tablets aan ziekenhuis: “Zo kunnen patiënten contact houden met thuisfront” Jef Van Nooten

13u06 0 Mol Het gemeentebestuur van Mol heeft vier tablets geschonken aan het Heilig Hartziekenhuis. Zo hebben patiënten alle kansen om in contact te blijven met het thuisfront.

Het gaat om vrijwel nieuwe tablets die de gemeente aan het ziekenhuis schenkt. “Het ziekenhuis gebruikt deze tablets meteen voor patiënten zonder eigen smartphone, laptop of tablet”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “Deze mensen hebben op dit moment - buiten telefoon - geen enkele kans om in contact te blijven met het thuisfront. Alle bezoek is in het ziekenhuis op dit moment verboden, zowel op de corona-afdelingen als de niet-coronazones.”

Rouwbegeleiding

De tablets worden ook ingezet voor eventuele rouwbegeleiding. “Patiënten krijgen zo de kans om nog te Facetimen, foto’s te maken voor familie en vrienden of eventueel een videoboodschap op te nemen.”