Gemeente schenkt 1.000 plantjes aan ziekenhuispersoneel Jef Van Nooten

12 mei 2020

10u59 6 Mol Het Heilig Hartziekenhuis in Mol mocht dinsdagochtend 1.000 plantjes in ontvangst nemen. De gemeente schonk de plantjes om de medewerkers een hart onder de riem te steken. Ze werden aangekocht bij lokale handelaars, zodat ook zij worden gesteund.

De plantjes werden in de inkomhal van het ziekenhuis geplaatst. Elke medewerker mag er eentje nemen, van artsen en verplegers over keuken- en poetspersoneel tot administratieve werkkrachten en stagiairs. “Tijdens deze coronacrisis zetten ze zich extra in voor onze Mollenaars en ook nu blijven ze dit doen. We willen hen hiervoor enorm bedanken naar aanleiding van de ‘Dag van de Ziekenhuismedewerker’”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “Om ook onze lokale economie te ondersteunen, bestelden we de planten bij Molse bloemisten. Zij plaatsten de plantjes in de inkomhal van het ziekenhuis. Dit gebeurde op aparte tijdstippen zodat we de coronaregels konden respecteren.” De bloemisten die de plantjes leverden zijn Klaproos, Bloemen Valkenborghs, Florista, Edelweiss, Bloems en Vercauteren.