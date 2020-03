Gemeente richt coronawachtpost in aan sporthal Den Uyt Jef Van Nooten

19 maart 2020

15u03 1 Mol In sporthal Den Uyt draait de ingerichte coronawachtpost op volle toeren. Sinds woensdag worden inwoners met coronasymptomen er onderzocht door een arts. “Maar bel altijd eerst met je huisarts voor een afspraak.”

In samenwerking met de Huisartsenkringen van Mol en Balen heeft het gemeentebestuur van Mol een coronawachtpost ingericht in sporthal Den Uyt. “Je mag hier als patiënt uitsluitend langskomen na het verkrijgen van een afspraak bij je huisarts. Deze afspraak wordt telefonisch doorgegeven aan de coronawachtpost en de patiënt. Bel dus altijd eerst naar je huisarts”, zegt schepen Andreas Verbeke.

Symptomen

Nadat je telefonisch contact hebt gehad met je huisarts zijn er drie mogelijkheden. Ofwel krijg je een afspraak om bij je huisarts langs te gaan (wanneer je geen symptomen van een mogelijke corona-infectie vertoont) ofwel krijg je een doktersbriefje toegestuurd om 7 dagen thuis te blijven van het werk (bij licht symptomen en beperkte luchtwegproblemen). Wanneer er wel duidelijke symptomen van corona aanwezig zijn, krijg je een afspraak in de coronawachtpost. “Een arts onderzoekt je met de nodige persoonlijke bescherming. Nadien beslist de arts of je naar huis mag of dat een verdere doorverwijzing naar het ziekenhuis noodzakelijk is.”

Afspraak

De coronawachtpost is open van 8 tot 18 uur ’s avonds. Kom uitsluitend met een afspraak. Zonder afspraak word je de toegang geweigerd. Bel dus altijd eerst naar je huisarts.