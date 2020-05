Gemeente plaatst spoedbestelling voor 2.500 mondmaskers: “Voor veilige opening van scholen” Jef Van Nooten

09u26 3 Mol De gemeente Mol heeft – naast de geplande levering van 41.000 mondmaskers – nog een spoedbestelling voor 2.500 mondmaskers geplaatst. “Voor een veilige opening van de scholen”, klinkt het.

Het gemeentebestuur besliste eerder al – als eerste gemeente in de Kempen - om 41.000 mondmaskers te bestellen via Think Pink. Die worden echter pas geleverd nadat de scholen terug openen. “We kunnen de 41.000 mondmaskers ten vroegste huis-aan-huis bedelen in de week van 25 mei. Om toch te kunnen voldoen aan de eerste noden, plaatsten we bij verschillende leveranciers een spoedbestelling voor in totaal 2.500 mondmaskers. Deze verwachten we al in de week van 11 mei”, klinkt het. “Op die manier zorgen we voor een veilige heropstart van scholen en kinderopvang. Daarnaast roepen we graag extra op om zo snel mogelijk zelfgemaakte mondmaskers binnen te brengen in ’t Getouw. De afgelopen weken bewezen we in Mol al meermaals dat we dergelijke uitdagingen aankunnen.”