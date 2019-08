Gemeente plaatst 9 bladkorven minder: bezwaren tot 10 september Jef Van Nooten

13 augustus 2019

13u54 1 Mol De gemeente Mol voorziet voor de komende herfst- en winterperiode negen bladkorven minder dan vorig jaar. Inwoners kunnen nog tot 10 september hun mening geven over het nieuwe bladkorvenplan.

Sinds 2014 werkt de groendienst van de gemeente Mol met een ander verdeelsysteem voor de bladkorven. “Terwijl voordien de bladkorven werden geplaatst op vraag van de bewoners, werken we sindsdien met objectieve criteria. De groendienst plaatst alleen bladkorven in gemeentelijke straten met grote laanbomen die veel bladafval hebben zoals eiken, lindes en beuken”, klinkt bij de gemeente.

Het gemeentebestuur wil dir jaar het bladkorvenplan aanpassen. Op basis van opmerkingen die de groendienst vorig jaar kreeg, en omdat in sommige straten de bomen gegroeid of juist verdwenen zijn. “In vergelijking met voorbije winter voorzien we negen bladkorven minder. Door het rooien van een paar bomen zijn er minder bladkorven nodig. Nog tot en met 10 september krijgt elke inwoner de kans om opmerkingen te maken op het bladkorvenplan voor de aankomende herfst en winter. Nadien wordt het plan vastgelegd en gebeuren er voor dit jaar géén wijzigingen meer.”

In straten met enkel kleine en half grote laanbomen komen geen bladkorven. In een aantal straten komt aan het einde van de herfstperiode wel eenmalig een aannemer langs om met een speciale machine de bladeren voor de rooilijn van de woningen ‘op te zuigen’. “En voor enkele Centrumstraten en pleintjes met laanbomen werd beslist om deze zelf regelmatig op te ruimen. Dit wordt behouden. Concreet gaat het om de Jakob Smitslaan, de Adolf Reydamslaan en de Hofstraat. In deze straten komen dus ook geen bladkorven.”

Het voorstel voor het nieuwe bladkorvenplan is te raadplegen via www.gemeentemol.be/bladkorven .