Gemeente pakt uit met stunt: “Ga op café en win 1.000 euro” Jef Van Nooten

04 juni 2020

13u27 1 Mol De gemeente Mol pakt uit met een grote wedstrijd om de lokale horeca te ondersteunen. Wie tussen 15 en 28 juni een Molse horecazaak bezoekt, kan 1.000 euro winnen. In totaal zullen vijf klanten in de prijzen vallen.

‘Schol, op MooiMol’. Met die slagzin heropenen op 8 juni de cafés en restaurants in Mol. De gemeente verdeelt nog affiches om dat veilig te laten verlopen. Daarnaast lanceert het gemeentebestuur op 15 juni de wedstrijd ‘Klink op MooiMol en win 1.000 euro’. Met die wedstrijd wil de gemeente inwoners overtuigen om de Molse horeca-uitbaters zo snel mogelijk een bezoek te brengen. Ze hebben immers nog heel wat omzet goed te maken. “De horecazaken verdienen onze ondersteuning voor een succesvolle herstart. Naast de kans om de horecaterrassen - waar het veilig kan - uit te breiden op openbaar domein, lanceren we een grote wedstrijd”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans.

Kassaticket

Al wie tussen 15 en 28 juni een horecazaak bezoekt, kan deelnemen via het kassaticket. “Noteer op de achterzijde je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deponeer vervolgen je ticket in de grote box op het Santo Tomasplein of overhandig het ticket met je contactgegevens opnieuw aan de uitbater.”

Vijf winnaars

Op 29 juni worden uit de binnengekomen kassatickets vijf winnaars geloot. “De hoofdwinnaar krijgt 1.000 euro aan Molse Kadokes. Daarnaast zijn er nog vier andere winnaars met elk 250 euro Molse Kadokes”, besluit Lieve Heurckmans. “We voorzien de uitbaters van de nodige flyers en affiches om de wedstrijd bij hun klanten bekend te maken.”