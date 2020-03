Gemeente organiseert tijdens weekends noodopvang voor kinderen van zorgverstrekkers Jef Van Nooten

17 maart 2020

18u50 0 Mol Het gemeentebestuur van Mol gaat tijdens het weekend noodopvang organiseren voor kinderen van zorgverstrekkers.

“Om de strijd tegen het coronavirus zo goed mogelijk te ondersteunen, hebben we nood aan voldoende personeel in de zorg- of hulpverleningssector. Daarom organiseren we noodopvang voor de kinderen van deze inwoners tijdens het weekend, tussen 7 en 18 uur”, zeggen burgemeester Wim Caeyers en schepen voor Kinderopvang Lieve Heurckmans.

Bewijs

Zorgverstrekkers kregen een brief die hen vertelt hoe ze zich kunnen inschrijven voor deze noodopvang in het weekend. Wanneer ze hun kinderen afzetten, moeten ze bewijzen dat ze tewerkgesteld zijn in de gezondheidssector.