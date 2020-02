Gemeente Mol zoekt 303 extra bloeddonoren Jef Van Nooten

04 februari 2020

13u09 0 Mol De gemeente Mol roept haar inwoners op om bloeddonor te worden. De gemeente zou graag 303 extra bloeddonoren hebben. Burgemeester Wim Caeyers geeft alvast het goede voorbeeld.

Op dit moment geven 1.143 inwoners van Mol regelmatig bloed. “Met een percentage van 3,77% inwoners die bloeddonor zijn, overstijgen we het Vlaamse gemiddelde van 3%”, zeggen burgemeester Wim Caeyers en schepen voor Volsgezondheid Hilde Valgaeren. “In 2020 gaat Rode Kruis-Vlaanderen voor 1% meer. Als Gezonde Gemeente steunen we dit doel. Als we 303 inwoners overtuigd krijgen om voor het eerst bloed, plasma- of bloedplaatjes te geven, stijgen we van 3,77 naar 4,77% donoren.”

Goede voorbeeld

Burgemeester Wim Caeyers gaf maandag 3 februari tijdens de bloedinzameling in Achterbos alvast het goede voorbeeld. Hij is al langer een trouwe bloedgever. Ook schepen voor volksgezondheid Hilde Valgaeren kwam naar de bloedinzameling om haar sympathie te tonen aan de vele bloeddonoren. Zelf mocht zij geen bloed geven omdat ze het afgelopen jaar Afrika bezocht.

In februari staan in Mol volgende bloedgiftes gepland:

· 19 februari van 17.30 tot 20.30 uur in ontmoetingscentrum Hof van ’t Rauw, Kiezelweg 181

· 25 februari van 17 tot 20.30 uur in het Miloheem, Milostraat 13

· 27 februari van 17.30 tot 20.30 uur in basisschool ’t Schrijvertje, Guido Gezellestraat 10