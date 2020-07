Gemeente Mol waarschuwt: “Beperkt aantal nieuwe besmettingen, maar we moeten alert blijven” Toon Verheijen

16 juli 2020

11u23 0 Mol Het coronavirus heeft momenteel een reproductiecijfer van 1,1 en wint daarmee weer een beetje aan kracht. Het gemeentebestuur van Mol roept op om blijvend alert te zijn, want ook in Mol doken twee nieuwe gevallen op de laatste zeven dagen.

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om voorlopig geen versoepelingen meer toe te staan omdat het reproductiecijfer naar 1,1 is gestegen Dat wil zeggen dat één persoon gemiddeld 1,1 andere persoon besmet. Iedereen wordt gevraagd om de gekende voorzorgsmaatregelen zo strikt mogelijk na te leven. Mondmaskers zijn op tal van plaatsen verplicht, waaronder winkels. “Ook in onze gemeenten worden er nog besmettingen vastgesteld”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). “De afgelopen 7 dagen hebben twee inwoners positief getest. We zitten daarmee aan incidentiecijfer van 5 besmettingen per 100.000 inwoners. Vanaf 20 spreken we over een sterk verontrustende situatie en luidt de alarmbel. We hebben dus nog wat marge, maar moeten met z’n allen tijdig ingrijpen. Ook in het ziekenhuis van Mol zijn er de voorbije dagen twee nieuwe coronapatiënten opgenomen. Het gaat om twee vijftigers die wel niet op intensieve liggen, maar op een gewone afdeling.”

Wachtpost

De gemeente nam vorige week ook al de beslissing om op markten en kermissen het mondmasker te verplichten. “Die zijn zeker niet zaligmakend, maar ze bieden wel extra bescherming”, zegt Wim Caeyers. “We volgen alles op de voet. De coronawachtpost in Den Uyt is net voor de zomervakantie gesloten, maar kan – indien de evolutie van de epidemie dit vereist - snel weer heropend worden. Dit zal mogelijk op een andere locatie gebeuren.”