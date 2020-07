Gemeente Mol verplicht nu ook mondmaskers op kermissen en gemeentelijke gebouwen Toon Verheijen

10 juli 2020

12u39 3 Mol Naast het verplichten van mondmaskers op de wekelijkse markten , verplicht het gemeentebestuur van Mol de inwoners ook om het mondmasker te dragen in alle gemeentelijke publieke gebouwen én op de kermis in Donk dit weekend.

De gemeente maakte eerder vrijdag bekend dat het mondmaskers verplicht op de wekelijkse markten dinsdag en zondag. Maar de lijn wordt nog verder door getrokken naar de kermissen en de openbare gebouwen van de gemeente. Dat is dus onder meer de geval op de kermis van Mol Donk dit weekend. “Alle bezoekers van de kermis (+12 jaar) zijn verplicht een zelf meegebracht mondmasker te dragen en de extra coronamaatregelen op te volgen”, zeggen burgemeester Wim Caeyers en schepen Lieve Heurckmans. “Er gelden ook andere maatregelen. Zo wordt aan de in- en uitgangen het maximale aantal bezoekers gecontroleerd. We zetten daarvoor private bewaking in. Kermisbezoekers kunnen de handen desinfecteren aan de in- en uitgangen. Ook de foorkramers dragen mondmaskers en moeten alcoholgel voorzien. De kermis is elke dag open van 14 tot 21 uur.”

Gemeentelijke gebouwen

Maar ook in de gemeentelijke gebouwen geldt vanaf zaterdag 11 juli de verplichting om een mondmasker te dragen. Het gaat dan onder meer ’t Getouw, Ten Hove, het Ecocentrum en de dienst Toerisme. “Vanaf zaterdag 11 juli verplicht de federale overheid het dragen van mondmaskers in winkels, bioscopen, theater-, concert en conferentiezalen, gebedshuizen, musea en bibliotheken. Het doortrekken van deze maatregel naar alle gemeentelijke gebouwen – wat per definitie drukke publieke plaatsen zijn – vormt voor het gemeentebestuur een logisch gevolg.”