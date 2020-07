Gemeente Mol verplicht mondmaskers op wekelijkse markten: “Iedereen moet zich aan de regels houden” Toon Verheijen

10 juli 2020

10u24 0 Mol De bezoekers vanaf 12 jaar van de wekelijkse dieren- en boerenmarkt op zondag én de gewone markt op dinsdag zullen vanaf nu zondag verplicht een mondmasker moeten dragen. Die beslissing wordt genomen in aanvulling van de nationale beslissing om in winkels een mondmasker te dragen. “Het is onhoudbaar geworden om op de markt de afstand van anderhalve meter te bewaren en de regels werden niet gerespecteerd", zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V).

Het zal vanaf zaterdag toch weer een beetje wennen zijn voor heel wat klanten want zodra ze eender welke winkel binnenstappen, is een mondmasker verplicht. In Mol gaan ze nog een stapje verder en is beslist om ook op de dierenmarkt en de gewone markt een mondmasker te verplichten. “De zomervakantie zorgt voor extra drukte op onze markten en dat zorgde afgelopen dinsdag al voor lange wachtrijen. We benadrukken dat het echt wel belangrijk is om de richtlijnen strikt op te volgen. Helaas werd dat niet door iedereen gedaan. Afgelopen dinsdag stonden er tijdens 10 en 12 uur lange wachtrijen ter hoogte van de drie ingangen. We begrijpen dat wachten niet aangenaam is. Dit is evenwel geen excuus om hekken te verplaatsen, waardoor er bijkomende niet-gecontroleerde ingangen worden gecreëerd. Jammer genoeg hielp vriendelijk aanspreken bij een aantal overtreders niet. Private beveiligingsagenten en gemeentemedewerkers kregen verwijten naar het hoofd geslingerd, terwijl ze zich inzetten om de markt voor iedereen veilig te laten verlopen.”

Volledige markt

Zeker nu alle marktkramers weer welkom zijn, wordt het nog moeilijker om overal de juiste afstand te bewaren. Daarom heeft de gemeente ook een héél strikt circulatieplan uitgewerkt. “We zullen constant de maximumcapaciteit op de marktsite monitoren en handhaven”, zegt Wim Caeyers. “Een circulatieplan met de nodige bewijzering helpt de bezoekers bij het verzekeren van de onderlinge afstand. We zetten elke week beveiligingsagenten in om de toegang tot de markt op drie locaties in de Lakenmakersstraat, Baron van Eetveldeplein en de Schansstraat veilig te laten verlopen. Wanneer op piekmomenten de maximumcapaciteit van de markt is bereikt, vragen we bezoekers om even te wachten en aan te schuiven.”

Strikter én mondmaskers

De evaluatie van afgelopen dinsdagmarkt leidt tot een strikter optreden vanaf komende zondag 12 juli. “Nadarhekken die toegangen afsluiten worden verzwaard en moeten absoluut blijven staan. De politie ziet hier strikt op toe”, zegt Wim Caeyers. “Daarnaast geldt voor elke bezoeker vanaf 12 jaar de verplichting om een mondmasker te dragen. Wie geen mondmasker draagt op de markt, krijgt geen toegang tot de marktsite. Bezoekers die hardnekkig weigeren om een mondmasker te dragen, riskeren een proces-verbaal met een bijhorende boete tot 350 euro. We herhalen dat deze verplichting ook geldt voor de marktkramers. Ook aan hen vragen we extra discipline. De verplichting geldt niet op de horecaterrassen. Hier moeten uiteraard de geldende horecaregels strikt nageleefd worden, waaronder de afstanden tussen de tafels.