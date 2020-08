Gemeente Mol roept op tot burgerzin bij contactopvolging: “Eerlijkheid is van groot belang” Toon Verheijen

07 augustus 2020

13u45 3 Mol De gemeente Mol doet een oproep aan de inwoners om actief mee te werken aan de contacttracing. Die is vooral gericht op het snel ontdekken van clusterbesmettingen in bijvoorbeeld sportverenigingen of cafés. “Heel veel inwoners nemen zelf al spontaan stappen, maar we roepen iedereen op om dat te doen. Maar vooral: wees eerlijk.”

Het gemeentebestuur van Mol startte eind juli de contactopvolging op in samenwerking met de Vlaamse overheid en de huisartsen. Die was vooral bedoeld om eventuele uitbraken binnen verenigingen, bij sportclubs of in horecazaken sneller te kunnen opsporen. “We hebben gemerkt dat heel wat inwoners al spontaan stappen ondernemen door hun werkgever te contacteren of mensen in hun bubbel”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). “Dat is een mooi staaltje van burgerzin en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Maar we doen een oproep aan echt iedereen om dat te doen.”

Clusters

Waar de Vlaamse overheid de contactopvolging doet op individuele contacten, probeert de gemeente clusters te identificeren. “Clusters zijn verenigingen, clubs, cafés, fitnesszaken, bedrijven of evenementen waar we meerdere besmettingen vaststellen”, zegt Wim Caeyers. “Deze informatie verzamelen we door besmette inwoners op te bellen en een vragenlijst te bespreken. Bij identificatie van een cluster geven we deze informatie door aan de Vlaamse overheid én analyseren we welke verdere stappen nodig zijn. Daarbij contacteren we geen individuele personen, maar voeren we gerichte communicatie op niveau van de cluster of nemen we andere specifieke lokale maatregelen. De lokale contactopvolging – inclusief de clusteranalyse - gebeurt in nauwe samenspraak met de huisartsen. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld, met respect voor de privacy.”

Eerlijkheid

De gemeente roept vooral op tot eerlijkheid. “We doen vooral beroep op de burgerzin van besmette inwoners. Wees transparant en eerlijk wanneer je wordt gebeld. Alles verloopt strikt vertrouwelijk. Aan de antwoorden hangen geen sancties. Door eerlijk te antwoorden help je bij het voorkomen van verdere besmettingen. In afwachting van de Vlaamse contactopvolging mag je bij eventuele besmetting altijd zelf vrienden, familie, kennissen,… verwittigen met wie je de afgelopen dagen nauw contact hebt gehad. Op die manier winnen we heel wat tijd.”