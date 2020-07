Gemeente Mol maakt straten verkeersvrij tijdens soldenweekend begin augustus Toon Verheijen

03 juli 2020

10u16 1 Mol De handelaars in het centrum van Mol zijn samen met de gemeente gestart met een campagne om de start van de solden eind julie en begin augustus op een veilige manier te laten verlopen. Bedoeling is dat de winkeliers letterlijk naar buiten komen onder de naam ‘Wij ZEN Open – Winkel thuis in MooiMol’. Straten zullen verkeersvrij gemaakt worden.

Op 31 juli en 1 en 2 augustus starten overal in Vlaanderen de solden op. Dat betekent dat er vermoedelijk overal een pak mensen de straat zullen opgaan. De gemeente wil samen met de Handelaarsvereniging Centrum alles zo veilig mogelijk laten verlopen. “De handelaars zullen in de verkeersvrije straten letterlijk naar buiten kunnen komen”, zegt schepen Lieve Heurckmans (CD&V). “Zo creëren we ook meer plaats voor de klanten en de bezoekers. We geven ook de winkels van buiten de handelskern en uit de gehuchten van Mol de kans om een plaats in te nemen in het centrum. Het initiatief krijgt de naam ‘Wij ZEN Open. Winkel thuis in MooiMol’ en past ook in de overkoepelende zomercampagne van het gemeentebestuur. Hierbij richten we ons op de talrijke kleine genietmomentjes die je in onze gemeente kan beleven.”

Ook de horeca zal tijdens die dagen een groot terras kunnen zetten met voldoende ruimte tussen de tafels.