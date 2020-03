Gemeente Mol laat poetsvrouwen mondmaskers naaien Jef Van Nooten

24 maart 2020

13u58 2 Mol Enkele medewerkers van de poetsdienst in Mol mogen hun dweil voorlopig opbergen. De gemeente maakt hun vrij van poetswerk zodat ze mee mondmaskers kunnen naaien. “Ze gaan aan de slag met materialen die onze inwoners binnenbrachten”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

In Mol werden reeds verscheidene initiatieven opgestart om mondmaskers te maken. Vanaf nu worden ook medewerkkers van de gemeentelijke poetsdienst daarvoor ingeschakeld. “Het gemeentebestuur maakt enkele medewerkers van de poetsdienst vrij om mondmaskers te naaien. Ze gaan aan de slag met materialen die onze inwoners binnenbrachten”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “Hiermee willen we een extra steentje bijdragen in onze strijd tegen corona. Dit initiatief vult de talrijk opgestarte privé-initiatieven aan. Ze zijn stuk voor stuk een warm gebaar in deze coronacrisis.”

Polyester

Inwoners kunnen mondmaskers of materialen inleveren in ’t Getouw. “Materialen die in aanmerking komen, zijn onder andere gewassen stoffen zoals polyester en katoen, maar ook biaslint, garen, polypropyleen en filtermateriaal (koolstoffilters, stofzuigerzakken,…) zijn welkom.”