Gemeente is wildparkeren van fietsen beu: “Hou de stoepen vrij” Jef Van Nooten

03 september 2020

13u28 0 Mol De gemeente Mol wil het wildparkeren van fietsen aanpakken. Ze roept fietsers in het centrum op om hun fiets achter te laten in één van de vele fietsenstellingen. “Fietsen die de doorgang op de voetpaden belemmeren, krijgen een label met een boodschap”, zegt schepen Andreas Verbeke.

Te vaak worden in het centrum van Mol fietsen zomaar op het voetpad geparkeerd. Het gemeentebestuur wil daar iets aan veranderen en roept op om de stoepen vrij te houden. “Op een twintigtal plaatsen in het centrum vind je fietsenstallingen en fietsbeugels waar je je fiets kan achterlaten. Toch belemmeren geparkeerde fietsen nog al te vaak de voetpaden. Heel vervelend, vooral voor blinden en slechtzienden, ouderen die niet goed te been zijn, mensen met een rolstoel, rollator of kinderwagen, enzovoort”, zegt schepen voor Mobiliteit Andreas Verbeke. “We willen winkelen voor iedereen veiliger maken. Via een gerichte actie roepen we fietsers in het centrum op hun fiets achter te laten in één van de vele fietsenstallingen.”

QR-code

Fietsen die de doorgang op de voetpaden belemmeren, krijgen een label met de boodschap: ‘Hé, voor jouw fiets hebben we een fietsenstalling! Plaats je hem daar alsjeblief? Zo blijven de stoepen vrij en kan iedereen veilig winkelen’. Het label bevat ook een QR-code die linkt naar een webpagina waar je een plan terugvindt.