Gemeente investeert 65.000 euro in volwaardig C-terrein voor KFC Ezaart Sport Jef Van Nooten

25 juni 2020

11u34 0 Mol De voetballers van KFC Ezaart Sport beschikken binnenkort over drie volwaardige voetbalvelden. Het gemeentebestuur investeert in een volledige heraanleg van het bestaande C-terrein.

Het vroegere C-terrein voldeed niet aan de officiële minimale afmetingen. “Het nieuwe terrein wordt niet alleen uitgebreid, maar schuift ook op. Hierdoor creëren we binnen de gemeente-eigendommen langs de Korenstraat ruimte voor de mogelijke vestiging van een nieuwe vereniging met bijhorende infrastructuur en parking. Het opschuiven van het terrein is een toekomstgerichte beslissing en biedt meer mogelijkheden voor de site”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Jeugdploegen

Binnenkort beschikt KFC Ezaart Sport dus niet langer over twee, maar over drie officiële voetbalvelden. “Dit is geen overbodige luxe voor deze lokale voetbalclub met talrijke jeugdploegen”, zegt schepen van Sport Hans De Groof. “Om alles formeel te regelen, sloten het gemeentebestuur en KFC Ezaart Sport recent een nieuwe erfpachtovereenkomst af voor de betrokken percelen. De werken voor het heraanleggen en opschuiven van het C-terrein omvatten voor het gemeentebestuur een investering van 65.000 euro.”