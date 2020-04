Gemeente geeft tot eind augustus 20% korting bij Molse handelaars Jef Van Nooten

21 april 2020

08u36 0 Mol De gemeente Mol geeft de lokale economie een opvallende duw in de rug. Tot 31 augustus geeft het gemeentebestuur 20% korting op alle aankopen bij Molse handelaars die getroffen zijn door de coronacrisis. “We maken tot 40.000 euro budget vrij om de korting te financieren.”

Wie van de 20% korting wil genieten, kan in de webshop van de gemeente online kortingsbons kopen van een bepaalde handelaar. “Per bon betaal je 10 euro, maar krijg je een inruilwaarde van 12 euro”, zegt schepen van Lokale Economie Lieve Heurckmans. “Alle inkomsten worden meteen naar de specifieke handelaar doorgestort, ook al heb jij je bons nog niet opgebruikt.”

Instappen

Het systeem staat open voor alle handelaars die ’t Mols Kadoke aanvaarden én tijdens deze coronacrisis actief blijven met een lever- of afhaalservice. Alle deelnemende handelaars staan op www.molblijftwinkelen.be. Andere handelaars kunnen op ieder moment nog instappen. “Onze Molse handelaars blijven tijdens deze coronacrisis absoluut niet bij de pakken zitten. Dankzij hun creativiteit zien we talrijke initiatieven opduiken zoals verkoop per webshop, whatsapp, e-mail, Instagram, Facetime, Facebook en zelfs via de oude vertrouwde telefoon. Het gemeentebestuur is bijzonder fier op dit staaltje van ondernemerschap en ondersteunt dit op alle mogelijke manieren”, aldus nog Lieve Heurckmans. “Met deze 20% kortingsbons willen we de verkoop in deze moeilijke tijden maximaal stimuleren. Ook inwoners uit de regio kunnen van de korting gebruikmaken.”

40.000 euro

Iedereen kan in totaal voor maximum 400 euro aan kortingsbons aankopen. In dat geval krijg je een totale korting van 80 euro op je lokale aankopen. Het gemeentebestuur maakt tot 40.000 euro budget vrij om de korting te financieren.