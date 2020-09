Gemeente betaalt 270.000 voor bouwgrond achter Rex: “Zodat niemand anders er kan bouwen” Jef Van Nooten

14u32 1 Mol Het gemeentebestuur van Mol heeft een perceel bouwgrond achter Schouwburg Rex aangekocht. Niet om zelf te bouwen, maar om te verhinderen dat iemand anders dat zou doen. Anders zou er te weinig manoeuvreerruimte zijn ter hoogte van de loskade van Schouwburg Rex.

De gemeente heeft 270.000 euro over voor de bouwgrond in de Smallestraat in het centrum van Mol. “Het perceel ligt aan de achterzijde van Schouwburg Rex en grenst meteen aan de laadkade”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “De aankoop is uitermate belangrijk om de goede werking van de schouwburg ook in de toekomst te blijven verzekeren. De aankoop maakt het laden en lossen van grote vrachtwagens voor podiumoptredens veel gemakkelijker.”

Parkeermogelijkheden

De gemeente beschikt nu ook over eigen parkeermogelijkheden in de onmiddellijke nabijheid van de schouwburg voor artiesten of technische interventies. “Wanneer dit perceel bebouwd zou worden, komt de schouwburg in de problemen door een gebrek aan manoeuvreerruimte ter hoogte van de loskade”, aldus nog Caeyers.