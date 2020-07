Gemeente bekijkt verlagen van terrasbelasting Toon Verheijen

03 juli 2020

De horecazaken en de winkeliers in Mol krijgen de komende dagen pas hun aanslagbiljetten voor belasting op terrassen en uitstallingen voor 2019 en dat is veel later dan normaal. Dat is een van de maatregelen om de handelaars tegemoet te komen na de verliezen die ze geleden hebben door de coronacrisis. Ze krijgen ook nog altijd wel de kans om uitstel van betaling te krijgen, maar dat moet dan schriftelijk aangevraagd worden. Er wordt dit najaar op de gemeenteraad ook nog bekeken om de belastingen voor 2020 te verminderen.