Geen lichtstoeten in 2020: “Wagenbouwers kunnen niet aan de slag in barakken” Jef Van Nooten

09 april 2020

11u12 0 Mol In Mol trekken dit jaar geen lichtstoeten door de straten van Rozenberg en Ginderbuiten. De Molse lichtstoeten zijn Vlaams erfgoed en een traditie sinds 1885, maar COVID-19 gooit roet in het eten. “Door de coronacrisis kunnen de wagenbouwers de komende weken onmogelijk aan de slag in de barakken”, zegt schepen voor Erfgoed Frederik Loy.

De lichtstoeten van Rozenberg en Ginderbuiten zijn gekend tot ver buiten Mol. De traditie waarbij de lichtwagens door de straten rijden, gaat terug tot in 1885. Met uitzondering van beide wereldoorlogen werden de lichtstoeten in Mol ieder jaar georganiseerd. Maar niet in 2020. Hoewel de stoeten pas in september zouden plaatsvinden, hebben de comités achter de lichtstoeten van Rozenberg en Ginderbuiten nu al beslist om dit jaar geen editie te organiseren. “Door de coronacrisis kunnen de wagenbouwers de komende weken onmogelijk aan de slag in de barakken. De veiligheid en gezondheid van de wagenbouwers en de vele duizenden bezoekers hebben de hoogste prioriteit voor beide lichtstoeten”, verklaart schepen voor Erfgoed Frederik Loy. Daarnaast bestaat er op dit moment nog geen duidelijkheid over het al dan niet mogen doorgaan van grote evenementen in de zomermaanden en het vroege najaar.”

De wagenbouwers werden door de organiserende comités op de hoogte gebracht. De ontgoocheling is groot bij de wagenbouwers, maar ze hebben begrip voor de beslissing. “Deze beslissing is uiterst bijzonder. Met uitzondering van beide wereldoorlogen zijn onze inwoners vertrouwd met een jaarlijkse traditie die teruggaat tot in 1885. Uiteraard gebeurt de annulering dus met spijt in het hart”, vervolgt schepen Frederik Loy. “Maar deze moeilijke beslissing biedt voor de verdere toekomst van onze lichtstoeten evenwel de beste bescherming. Door het vermijden van grote organisatie- en promotiekosten, blijven beide lichtstoeten – erkend als Vlaams immaterieel erfgoed - financieel gezond. Beide lichtstoeten kondigen dan ook met absolute zekerheid aan dat ze in 2021 opnieuw zullen bewijzen dat Mol met twee unieke lichtstoeten dé wereldhoofdstad is van de lichtstoeten.”

Steun

Rozenberg Lichtstoet zou dit jaar normaal plaatsvinden op zaterdag 12 september, Ginderbuiten Lichtstoet was voorzien op zaterdag 26 september. “Het gemeentebestuur stond de afgelopen dagen in nauw contact met beide lichtstoeten. Ook in de toekomst zullen ze op onze logistieke, financiële en promotionele steun kunnen blijven rekenen. De vastberadenheid van beide besturen en de wagenbouwers sterkt ons in het vertrouwen dat deze unieke traditie nog vele jaren zal blijven bestaan”, besluit Frederik Loy.