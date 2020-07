Geen kermis in Sluis dit jaar Jef Van Nooten

31 juli 2020

11u00 0 Mol De gemeentelijke crisiscel in Mol heeft beslist om de kermis in Sluis te annuleren. Kermis Sluis stond gepland van 23 tot 25 augustus.

Het gemeentebestuur betreurt dat ze deze beslissing moest nemen. “Zeker omdat de foorreizigers tijdens de kermis in Donk de beschermingsmaatregelen uitstekend hebben toegepast. Gezien de stijgende coronacijfers in onze provincie en de strikte richtlijnen voor het beperken van sociale contacten konden we evenwel niet anders. Samen kijken we uit naar de kermis van 2021”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans.